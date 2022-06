Wimbledoni naisteturniiril võib võita keegi maailma 30ndate seast ja miks mitte Kanepi?

Edetabelis järgmine on kreeklane Stefanos Tsitsipas, kuid tema võidule vaevalt keegi panustada julgeb, sest mees ei ole muruväljakutel oma taset välja mänginud. Hoopis rohkem tundub Djokovici vastu šansse olevat mullusel finalistil Matteo Berrettinil (Itaalia) või noorel kanadalasel Felix Auger-Aliassimel. „Mustaks hobuseks“ võib pidada poolakat Hubert Hurkaczit, kelle mängustiil on muruväljakule sobiv ja pealegi jõudis ta mullu Wimbledonis poolfinaali. Kui võidaks keegi teine, väljaspool siin nimetatute ringi, oleks üllatus suur.

Tulles nüüd tagasi meeste üksikmängu favoriitide juurde, tähendab mõne rivaali puudumine ja lisaks Nadali jalavigastus, et mullusest võitjast Djokovicist on saanud suurfavoriit. Nadal on ikka veel spordiennustuses kerge soosik, aga kaua ta suudab haige jalaga suurepäraselt mängida?

Arvata võib, et punktide äravõtmine mingil määral pisendab tänavuse Wimbledoni tähtsust, sest kõik staarid ei pruugi mängida täisjõuga, kuigi raha jagatakse muidugi ohtralt, sest tänavune auhinnafond 40 350 000 naela (46,6 miljonit eurot) on rekordiline.

Asjasse sekkusid profitennise katusorganisatsioonid ATP ja WTA. Otsustati, et kuna teatud mängijad ei saa osa võtta, siis tänavu ei ole Wimbledon enam „lahtine“ turniir ning seega ei saa jagada ka edetabelipunkte, kuna see oleks keelu alla sattunud meeste-naiste suhtes ebaõiglane.

Meeste üksikmängus on soosikute ring viimase paari kümnendi traditsioonina olnud kitsam kui näiteks naiste üksikmängus. Tänavu võib see olla isegi veel kitsam, sest Alexander Zverev (Saksamaa) ei tee kaasa Prantsusmaa lahtistel saadud hüppeliigese vigastuse tõttu ja maailma esireketil Daniil Medvedevil ei lubanud kaasa mängida Briti võimud.

Alates 2003. aastast on Wimbledoni meeste üksikmängu võitnud ainult neli tennisisti: Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic ja Andy Murray. Neist kolm (puudub Federer) on platsil ka tänavu, kuid puusaoperatsiooni läbi teinud Murray ei ole ilmselt enam favoriit.

Kas Kanepil on parim võiduvõimalus?

Naiste üksikmängus oli maailma esireket Iga Świątek (Poola) selge favoriit Prantsusmaa lahtistel ja ta võitiski. Kuid Świątek ei ole enne Wimbledoni pidanud murul ühtki mängu ja kindlasti ei ole kiire põrge talle mänguliselt plussiks. Nii muutub favoriitide ring jälle laiemaks, ehkki näiteks tugev valgevenelanna, mullune poolfinalist Arina Sabalenka jääb eelnimetatud põhjustel nende hulgast välja.

Neli naismängijat, kes teevad tänavu kaasa, on varem Wimbledoni võitnud – need on Serena Williams (USA), Petra Kvitová (Tšehhi), Angelique Kerber (Saksamaa) ja Simona Halep (Rumeenia). Aga vaevalt neist keegi favoriidiks paigutuks, sest Williams alles naaseb pärast aastast pausi ja ülejäänud kolm on viimasel ajal alavormis.

Seega peaksime pigem vaatama edetabelit ja sealt leiame teiste seas ka meie Anett Kontaveidi, kes on Świąteki järel maailma teine. Kahjuks on Kontaveit tervisega hädas ja lahtine on olnud isegi tema kaasamängimine. Võime olla küll patrioodid, aga praeguses seisus ei saa me oma mängijat soosikuks pidada.

Kui vaatame edetabelit edasi, siis ega me sealtki kedagi suureks favoriidiks pakkuda ei saa. Paula Badosa (Hispaania) on viimasel ajal vähe mänginud, María Sákkari (Kreeka) on tuntud oma ebakindluse poolest turniiri otsustavas faasis, Ons Jabeur (Tuneesia) peaks pigem olema kõvakatte spetsialist, Karolína Plíšková (Tšehhi) võiks mulluse finalistina olla isegi peafavoriit, aga 2022. aastal on ta jätkuvalt alavormis. Ning vaevalt saame 18-aastast Cori Gauffi (USA) veel suureks soosikuks pidada – tal vast veel liiga vara võita. Seega ootame Wimbledoni naiste turniirilt üllatusi, võib-olla võidab keegi maailma 30ndate seast?