Kergejõustiku meistrivõistluste võitjad-kaotajad: rekordid purustanud Mägi ja Mirotvortseva, pausilt naasnud Kirt ning emotsioonitud sportlased

Hooti paneb mõtlema, et kelle jaoks meie atleedid sporti teevad. Kui sul on Kadrioru staadioni tribüünid rahvast täis, siis miks sa ei kutsu oma hüppe eel inimesi plaksutama? Kui sa võidad meistrivõistlustel medali, siis miks sa ei täna sulle kaasa elanud publikut? Kui sa püstitad isikliku rekordi, siis miks ei juubelda inimeste ees? Ühest küljest on sport räige higi valamine ja enese ületamine. Kuid samaväärselt on ta ka publikule suunatud meelelahutus. Kui sportlasi jätavad tribüünidel istuvad inimesed külmaks, siis ma tõesti ei taha kuulata jutte sellest, et sponsoreid on jube keeruline leida. Või hala sellest, et kergejõustiku võistlustel käib vähe inimesi. Kui atleet ei huvitu publikust, siis miks peaks publik huvituma atleedi käekäigust?