DELFI WIMBLEDONIS | Turniiri korraldajad tegid 2019. aasta tšempionile Simona Halepile külma

2020. aastal jäi Wimbledoni turniir koroonapandeemia tõttu ära ning 2021. aastal astus teisipäeval esimesena peaväljakule austraallanna Ashleigh Barty, sest 2019. aasta tšempion, rumeenlanna Simona Halep oli pikemal vigastuspausil. Küll aga esitas Barty läbi oma esindajate ja meedia korraldajatele palve, et järgmisel aastal see privileeg Halepile omistataks.

Suur oli tenniseavalikkuse üllatus, kui korraldajad andsid pühapäeval teada, et teisipäeval astub peaväljakule esimesena hoopis maailma esireket Iga Swiatek, kes on võitnud küll kaks French Openit, kuid Wimbledoni tiitlit oma käte vahel pole hoidnud.

Pühapäevasel pressikonverentsil küsiti ka Halepilt endalt, kui pahane ta selle otsuse peale on. „Pahane oleks liiga palju öeldud. Küll aga võin ma öelda, et olen kurb, et sellest vigastuse tõttu ilma jäin. Oleks olnud väga kena turniir niimoodi avada, aga minu võimalus on läinud... Loodetavasti saan selles elus veel ühe võimaluse,“ vastas rumeenlanna.