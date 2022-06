TÄNA OTSEBLOGI | Kontaveit ja Kanepi alustavad samaaegselt Wimbledoni suure slämmi turniiri

Anett Kontaveit (WTA 3.) alustab Wimbledoni turniiri USA tennisisti Bernarda Pera (WTA 123.), Kaia Kanepi (WTA 38.) prantslanna Diane Parry (WTA 77.) vastu. Mõlemad eestlannad on kihlveokontorites kindlad favoriidid. Halva üllatuse valmistasid Eesti fännidele ajakava koostajad, sest mõlemad mängud on paigutatud oma väljaku teiseks kohtumiseks. Mõlema väljaku esimeseks mänguks on Eesti aja järgi kell 13 algavad meesüksikmängud.