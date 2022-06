Rovanperä on ülivõimsalt purustamas WRC-sarja rekordit. Latvala: Rovanperäl on supertalendi oskused

Autoralli MM-sarja on tänavu totaalselt domineerimas 21-aastane soomlane Kalle Rovanperä, kes on kuuest kavas olnud etapist võitnud neli. Rovanperäl on MM-sarja liidrina koos 145 punkti, teine on Thierry Neuville 80-ga ja kolmas Ott Tänak 62-ga. Seega tundub Rovanperä puhul MM-tiitli võitmine sisuliselt ainult vormistamise küsimus.