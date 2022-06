Keenia ralli JWRC-arvestuse võitnud naispiloot tegi ajalugu

Viimati võttis autoralli MM-sarja etapil naine mõnes kõrvalklassis esikoha 1984. hooajal, kui Isolde Holdereid oli San Remos parim N-grupi masina roolija. 28aastase vahe järel tõusis õrnema soo esindaja taas poodiumi kõige kõrgemale astmele, sest Keenias oli JWRC arvestuses parim Maxine Wahome. Ühtlasi on ta esimene antud klassis etapi võitnud õrnema soo esindaja.

26aastane Wahome edestas McRae Kimathit enam kui seitsme ja Hamza Anwari enam kui 20 minutiga. Võidu tegi lihtsamaks tõik, et stardis oli vaid neli masinat, milles kõigis istusid kohalikud ralliässad. Samas teeb naise esikoha muljetavaldavaks see, et ta polnud varem Ford Fiestaga kruusal sõitnud.