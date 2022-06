DELFI WIMBLEDONIS | Kontaveiti vorm on tõusuteel, kuid peidab endas veel mõningaid küsimärke

Homme algav Wimbledoni turniir on Eesti tenniseajaloo seisukohalt märgiline. Esimest korda on suure slämmi turniiril saanud asetuse korraga kaks meie mängijat. Viimaste aastate parimas hoos olev Kaia Kanepi on paigutatud 31., Kontaveit suisa teisena. Asja kurbloolisus peitub aga selles, et Eesti esireketilt ei oodata kaugeltki nii kõrget lendu, kui võib teisele asetusele tavaliselt ennustada.