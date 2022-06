FOTOD | Sindi kärestikul selgusid süstaslaalomi meistrid

Võistluste peakorraldaja ja Eesti Aerutamisföderatsiooni juhatuse liikme Siim Peetrise sõnul sujusid Sindi kärestikul süstaslaalomi võistlused vaatamata väga kuumale ilmale edukalt. Sel suvel on veel tulemas rahvusvahelised süstaslaalomivõistlused Sindis augustikuus. Rõõmustav on, et noori süstaslalomiste on järjest enam võistlemas ja selline tubli pealekasv spordialal on rõõmustav. Tori vallavanem Lauri Luuri sõnul luuakse kärestikukeskuse valmimisega kõik vajalik rahvusvaheliste võistluste korraldamiseks ning treeningtegevuse läbiviimiseks. „Siin saavad sirguda ka meie noored süstaslaalomi sportlased Sindi linnast ning Tori vallast“ sõnas Luur.