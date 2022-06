Jukka Toijala avalikustas 16 koondisesse pääsenud korvpallurit

Eesti meeste korvpallikoondis peab tuleval nädalal kaks olulist 2023 aasta maailmameistrivõistluste valikmängu Saksamaa ja Iisraeliga. Esmalt minnakse Tallinnas, Saku Suurhallis 30. juunil vastamisi Saksamaa koondisega ning mõned päevad hiljem kohtutakse Tel Avivis Iisraeliga. Eesti rahvuskoondise peatreeneri Jukka Toijala valikusse valikmängudeks kuuluvad järgmised mängumehed: Sten Sokk, Siim-Markus Post, Kristian Kullamäe, Martin Dorbek, Robert Valge, Janari Jõesaar, Sander Raieste, Henri Drell, Siim-Sander Vene, Kaspar Treier, Kregor Hermet, Kristjan Kitsing, Henri Veesaar, Rauno Nurger, Maik-Kalev Kotsar ja Matthias Tass. Täna hommikul avalikustas Eesti Korvpalliliit sotsiaalmeedias, et neljapäeval, 30. juunil toimuval Eesti ja Saksamaa vahelisele MM-valikmängule on müüdud 75% piletitest. Korvpalliliidu poolne mängudirektor Henri Ausmaa on senise piletimüügiga rahul ning usub, et nädala teises pooles toimuval mängul saab Eesti rahvuskoondis joosta väljakule taas täismaja publiku ees.

„Esimestest päevadest saadik, mil alustasime piletimüüki, on õhus olnud mõnus ootusärevus. Täname Eesti Korvpalliliidu ja koondise poolt kõiki, kes on juba piletid mängule ostnud. Viimati saime ilma piiranguteta mängida 2020. aasta veebruaris, kui võõrustasime Itaaliat ning nüüd on vastu tulemas taas suur korvpalliriik Saksamaa,“ ütles ta. „Piletid tasub kohe ära osta, sest mängupäeval ei pruugi pileteid enam saadaval olla. Täismaja publikuga on Saku Suurhallis alati olnud hea atmosfäär ning kes soovib elamust saada, tuleb kindlasti saali.“



Samas rõhutab Ausmaa, et kõikidel poolehoidjatel tasub Suurhalli varakult kohale tulla ning aega varuda, kuna rahvast on palju. „Tuletame meelde, et kuna mängule on tulemas palju rahvast, siis tuleb varuda tavapärasest rohkem aega ning soovitame kohale tulla varakult. Saku Suurhalli ees ja sees on avatud Eesti koondise fännitoodete pood, kus esmakordselt tulevad müüki EuroBasket 2022 finaalturniiriga seotud värsked fännitooted ning koondise uhiuus mänguvorm,“ lisas Ausmaa.