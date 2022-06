Keenias tühjade pihkudega jäänud Tänak: loodetavasti oleme Rally Estonial paremas seisus

Pühapäevane võistluspäev päädis Ott Tänakule ja Martin Järveojale enneaegselt. Punktikatselt silmi noppida soovinud eestlased jäid 17. kiiruskatsel katkise roolivõimu tõttu tee pervele. „Safari ralli iseenesest oli sel aastal päris lõbus ja uskumatult nõudlike tingimustega. Meie lähenemine oli väga ettevaatlik ja proovisime riske vältida. Esimesel päeval õnnestus see hästi, kuid kahjuks oli laupäeval probleemid käigukastiga ja täna roolivõimuga. Nii jäime siin punktideta, aga asjad on nii nagu nad on. Peame sellest õppima ja edasi liikuma. Insenerid saavad siit palju asju kaasa võtta ja loodetavasti oleme Rally Estonial paremas seisus,“ nentis ta tiimi pressiteenistuse vahendusel.

MM-sarjas teist kohta hoidva belglase väitel võtsid nad kõiki hädasid arvestades Keeniast maksimumi. „Pärast kõike kogutud vaeva ja segadust võib tulemust pidada rahuldavaks. Oli raske ja väljakutseid pakkuv nädalavahetus ning tänane hommik polnud erand. Meie fookus oli selgelt punktikatselt silmade võtmine – vähemalt sellega saime hakkama. Ega siin polegi midagi rohkemat öelda. Olukord on selge. Oleme väga pettunud. Mitte vaid enda pärast, vaid ka meie mehaanikud on töötanud sarnaselt meiega kõvasti ja ei saanud siit teenitud tasu,“ rääkis Neuville. Hooaja kokkuvõttes on Rovanperäl 145, Neuville’il 80 ja Tänakul 62 silma.

Rootsi lipu all sõitev piloot tõdes, et tulemus oli parem kui eelmisel aasta. „Kuid see pole ikka veel see tulemus, mida lootsime. Kuid see on ralli. Tänan kõiki mehaanikuid, ilma kelleta poleks me sellel etapil lõpuni jõudnud. Ilma nende teadmiste ja raske tööga me ei suudaks midagi. Teame, et peame meeskonnaga töötama veel kõvasti, aga edaspidi vajutame gaasi põhja,“ sõnas kümnenda koha saanu.