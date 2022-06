KUULA | „Kuues käik“: Toyota eesotsas Rovanperäga pani konkurendid taas selili, miks Hyundai Keenias põrus?

Kas konkurentidel on võimalik veel sel hooajal Kalle Rovanperä kinni püüda? Toyota kordas nelikvõiduga saavutust, millega saadi saadi viimati hakkama 12 aastat tagasi. Kes on Safari ralli suurimaid võitjad ja põrujad? Kas WRC All Live'i suunas sotsiaalmeedias saadetud kriitika on õigustatud või mitte?