KOMMENTAAR | Vipsi juhtum: hoia keel hammaste taga, kui sa pole Verstappen

Tühistamismaailm on kohati õõvastav, kuid paraku sellises me elame. Võime ju arvata, et mänguhoos mõtlematult üle huulte lipsanud n-sõna eest hävitada noore võidusõitja karjäär on ebaõiglane ja karistus süüteoga võrreldes ebaproportsionaalne, aga kohut mõistavad teised.