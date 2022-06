Näopeks meest ei murra! Stardi eel kurjategijalt klohmida saanud jooksja tuli Prantsusmaa meistriks

23aastasele sportlasele tungiti kallale soojenduse ajal. Hullema hoidis ära Happio treener Olivier Vallaeys, kes läks kaklusele vahele. „Soojendusel oli suur pahandus, sest keegi lendas talle peale ja lõi teda,“ kirjeldas juhendaja. „Eikusagilt tuli üks tüüp, kes küsis, kas see on tõesti Wilfried Happio. Seejärel läks ta talle kallale ja ma läksin vahele. Oleme šokis, aga õnneks on Wilfried enam-vähem okeis seisus. Ma olen sõnatu! Selline asi on ennekuulmatu!“