Võistlemiseks särke ja pusasid müüv tippsprinter: ma tõesti ei tea, kuidas sponsoreid leida

„Sponsoritega sportlased saavad keskenduda ainult võistlustele. Ma pean üksikasjalikult läbi mõtlema, kuidas ma reisin ja kus ööbin. Pean mõtlema, kuidas raha teenida või kuidagigi nulli jääda. See viib fookuse võistlemisest eemale,“ tõdes ta.

Mallett teatas Instagramis, et müüb USA meistrivõistlustel osalemiseks T-särke ja pusasid. Reis Iowa osariigist läänerannikul olevasse Oregoni maksab umbes 2400 eurot. Ent just seal jagatakse pääsmed MMile. „Kõik särgi ostnud aitasid minu reisile kaasa. Olen selle eest südamest tänulik. Läänerannikule reisimine on kallis,“ ütles ameeriklane.