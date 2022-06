DELFI WIMBLEDONIS | Vigastatud jala „talveunne“ pannud Rafael Nadal sõlmis kirjatsuradega aumeeste kokkuleppe

Küsimusele, kas raadiosagedusablatsioon annab ka mingisuguse garantii, et vigastus ei annagi teatud ajaperioodi jooksul endast tunda, vastas Nadal: „Ma ei tea. Mul pole sellega kogemusi. See on minu jaoks uus. Ma ei saa öelda, kas ma olen kahe päeva, nädala või kuu pärast pärast sama positiivne. Muidugi ei teinud see ravi mu jalga terveks ega vigastust kuidagi paremaks, aga see võib võtta ära valu, mis oligi peamine eesmärk.“

„Meditsiinis pole kõik alati täpselt ennustatav. Kuid teoorias võib see jalga aidata, sest see tegeleb närviga. Kui närvi puutuda, on võimalik see mõneks ajaks magama panna, aga ühel hetkel ta taastub. Seega kui kaua see närv selline on, ei oska ma öelda. See on midagi, mida me peame veel avastama.“