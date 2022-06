Orienteerumise MM-il tehti suur muudatus, Eesti koondislased jahivad kõrgeid kohti

Pikemad metsadistantsid on kavas augustis Eestis toimuvatel EM-võistlustel. Järgmisel aastal on MMi ja EMi programmid vastupidised. Sellise skeemi järgi oli rahvusvahelisel Orienteerumisföderatsioonil plaanis hakata tiitlivõistlusi korraldama juba 2020. aastal, kuid koroonapandeemia tõttu on selle plaani rakendamine kaks aastat viibinud.

Eesti koondise treener Olli-Markus Taivainen: „Korraldajad on esimese sprindi-MMi õnnestumise nimel ära teinud väga suure töö – treeninguteks pakutud rajad on olnud väga tehnilised ja kvaliteetsed. Sarnast taset eeldame muidugi ka MMilt – tehniliselt väga nõudlikud ja keeruliste teevalikutega rajad paljude suurte hoonete vahel, mis moodustavad midagi labürindi-taolist ning samas hekkide ja aedade jms väikeste detailidega õuealad - tormiline orienteerumine täiskiirusel stardist finišini. Meie võistkonna liikmed on kõik terved ja valmis tegema oma parimaid sooritusi. Loodan, et meie võistlejad kvalifitseeruvad individuaalses sprindis finaali, knock-out sprindis eeljooksudest vähemalt veerandfinaalidesse ning sprinditeates oleme võimelised võitlema koha eest esikümnes.“