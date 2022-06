Ukraina sõda toetav iluuisutäht Pljuštšenko sai Putinilt kopsaka preemia

Tšehhi väljaanne Blesk kirjutas, et preemia suurus oli 50 miljonit rubla ehk praeguse kursi järgi 874 000 eurot.

Pljuštšenko sai preemia Venemaa presidendi kultuurifondist. Ta valmistab ette uut tuuri, kavas on minna Moskvasse, Kemerovosse, Rjazanisse, Krasnodari, Sotši ja Nižni Novgorodi. Teiste seas peaks seal üles astuma ka Pekingi olümpiamängudel naiste üksiksõidus hõbemedali võitnud Aleksandra Trussova.

Pljuštšenko iluuisuüritustel avaldatakse toetust Venemaa sõjale Ukraina vastu. Tribüünid on olnud palistatud Z-tähtedega ja üles on pandud stendid, kuhu külalised said Ukrainas sõdivatele Vene sõduritele toetussõnumeid jätta.

Mitmed kevadel Pljuštšenko üritustel osalenud iluuisutajad on hiljem tunnistanud, et ei teadnud arvata, et iluuisugala on niivõrd propagandast laetud.

„Tahtsin tõesti uskuda, et sport ja poliitika ei käi kokku, kuid see oli hoopis midagi muud. Ma armastan iluuisutamist, tahan võistlustel osaleda, valmistada ette uusi kavasid, osaleda sõudel. Aga ma ei taha, et sportlasi kasutatakse ära manipuleerimiseks ja mõjutamiseks. Olen täiesti segaduses,“ ütles 2015. aasta maailmameister Jelizaveta Tutkamõševa (25) aprillis.