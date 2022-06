Romet Pajur tuli põlvevalu trotsides nii Eesti kui Balti meistriks

Üle 30-kraadise temperatuuriga peetud võidusõidul eraldus peagrupist mitmeid kordi jooksikuid, kuid Pajur kontrollis peamiselt koos Frank Aron Ragiloga, kes lõpetas võistluse kuuendana, sõitu. „Me ei lasknud kedagi väga pikalt eest ära,“ ütles Pajur finišis, tunnistades, et starti minek oli tegelikult kuni viimase hetkeni suure küsimärgi all. „Vahetasin hiljuti kingad ja klotsid ära ning see lõi põlve valu. Täna hommikul sõitsin veel valuga, aga otsustasin ikkagi startida. Päris halb oli olla, aga olin siiski enesekindel, uskusin endasse ja olen õnnelik, et sõit niimoodi läks.“