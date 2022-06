DELFI VIDEO | Rasmus Mägi: tänane jooks näitas, et alla 48 sekundi jõudmine polnud juhus

Mägi rääkis Delfi videointervjuus, et kasutas Eesti meistrivõistlusi väikseks rütmimuutuseks, et põhialast 400 meetri tõkkejooksust liigset väsimust ei tekiks. Tõketeta 400 meetri jooksu hea aeg näitas Mägi sõnul, et kõik on nii nagu peab.