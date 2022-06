DELFI VIDEO | Magnus Kirt: hirme ja deemoneid on päris palju, aga sain positiivse tunde kätte

Pika pausi põhjustasid erinevad vigastused ja Kirt tunnistas, et tema peast on läbi käinud erinevaid mõtteid.

„Hirme ja deemoneid on päris palju, mis on peast enne võistlust läbi käivad. Aga nagu elus ikka - kõige ebameeldivam samm on võib-olla kõige õigem. See tulemus ei näita hetkel veel midagi, aga minu jaoks on see väike positiivsus ja selle pealt annab edasi minna,“ rääkis Kirt Delfi videointervjuus.