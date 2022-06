MM-i kuues Eneli Jefimova: nii suur rekordiparandus oli minu jaoks üllatus

15-aastane Jefimova on enda vastu nõudlik. Kaks korda pikemal distantsil tuli ta üheksandaks, mis on Eesti ujumise mõistes suurepärane tulemus, aga napilt finaalist välja jäämine valmistas talle suurt pettumust.

„Arvan, et mulle võib õnne soovida,“ ütles Jefimova alustuseks. „Finaalis oleks võinud veel midagi juurde panna, aga võin ujumisega rahule jääda,“ lisas ta.

Kuidas noor sportlane MM-i kokku võttis? „Päris rahule ei jäänud, sest 100 meetrit oleks võinud natuke parem olla. Oleks võinud finaali saada. Aga 50 meetris oli hea, et parandasin nii suurelt isiklikku rekordit. Minu jaoks oli see päris suur üllatus, sest ma ei oleks 100 meetri pealt arvanud, et ma nii heas seisus olen,“ lausus Jefimova.