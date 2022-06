Selgusid Kontaveidi ja Kanepi Wimbledoni esimeste mängude ajad, eestlannade kohtumised võivad kattuda

See matš toimub väljakul nr 2. ehk turniiri suuruselt kolmandal väljakul ja on kavas teisena, Eesti aja järgi kell 13 tulevad meeste üksikmängus platsile Cameron Norrie ja Pablo Andujar.

Kaia Kanepi (WTA 39.), kes teenis üle mitme aasta taas suure slämmi turniiriks asetuse (31), loositi avaringiks kokku prantslanna Diane Parry'ga (WTA 77.). 19-aastase Parry jaoks on tegu Wimbledoni debüüdiga.

Kanepi matš on väljakul nr 15. ja see on kavas samuti teisena. Enne seda, kell 13, mängivad meeste üksikmängus Nikoloz Basilashvili ja Lukas Rosol.