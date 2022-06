DELFI WIMBLEDONIS | Kahest kõige teravamast küsimusest kõrvale põigelnud Serena Williams valmistas ajakirjanikele pettumuse

Wimbledoni tenniseturniir on esimene suur slämm, kus ei tohi osaleda Venemaa ja Valgevene mängijaid ning esimene alates 1975. aastast, kus ei jagata osalejatele punkte. Sestap on loogiline, et kujunenud olukorrale oodati pikisilmi ka tenniseajaloo ühe olulisima persooni, aastase võistluspausi lõpetanud Serena Williamsi arvamust, kelle kodumaal on viimastel päevadel tehtud muidki ajaloolisi poliitilisi otsuseid.