KUULA | „Matšpall“ Wimbledonis: kuidas hinnata Kontaveidi ja Kanepi loosiõnne? Kes „tennise mekast“ löömatuna lahkuvad?

Maailma teine reket Anett Kontaveit kohtub avaringis USA-d esindava horvaatlanna Bernarda Peraga (WTA 119.), 31. paigutuse saanud Kaia Kanepi vastaseks on prantslanna Diane Parry (WTA 77.). Kumbki eestlanna oma avaringi vastasega varem kohtunud ei ole.

Küll aga alustavad Kanepi ja Kontaveit turniiri väga erineva ettevalmistuse pealt - Kanepil on muruhooajast all kolm matši, haigusest taastunud Kontaveidil mitte ühtegi. Treeningul paistis Kontaveit heas vormis ja tujus, aga kas ta ka lõplikult koroonahaigusest taastunud on, selgub ilmselt alles võistlusolukorras.