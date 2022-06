OTSEBLOGI JA FOTOD | Mirotvortseva püstitas võimsa Eesti rekordi. Kas Uibo suudab MM-i normi täita?

Naiste kuulitõukes on peafavoriit Eesti meistritiitlile Koigi Kergejõustikuklubi esindav Kätlin Piirimäe (isiklik rekord 16.80). Koos Eesti sportlastega asuvad mälestusvõistluste esikohta jahtima Eesti juurtega rootslanna, 2021. aasta sise Euroopa meistrivõistluste hõbemedalivõitja, Tokyo olümpia seitsmes naine, 17-kordne Rootsi meister Fanny Roos (isiklik rekord 19.34) ja 2018. aastal Berliinis Euroopa meistrikulla võitnud poolatar Paulina Guba (19.38), kes on kuusteist korda tulnud ka Poola kuulitõukemeistriks.

Meeste kuulitõukes on Eesti meistrivõistluste arvestuses eeldatavaks võitjasoosikuks Jander Heil kergejõustikuseltsist Sakala, kelle isiklik rekord 19 meetrit ja 81 sentimeetrit ootab uude meetrisse viimist. Lisaks eestlastele on kuulitõukeringi astumas kaks tugevat poolakat: Euroopa 2017. aasta sisemeister, 2018. a. EM-hõbe, neljakordne Poola meister Konrad Bukowiecki (isiklik rekord 22.25) ning 2018. aasta Euroopa meister, 2019. a. Euroopa sisemeister, üheksakordne Poola meister Michal Haratyk (22.32). Mehed on sel aastal Euroopa jooksvas edetabelis vastavalt kolmandal ja kuuendal kohal.