Sebastien Ogier tundis Tänakule kaasa: tal on sel hooajal juba piisavalt probleeme olnud

Tänak oli päeva pikima kiiruskatse ehk Sleeping Warriori (31,04 km) esimese läbimise finišist vähem kui kahe kilomeetri kaugusel, kui jäi ootamatult tee äärde. Autost välja tulnud ja kapoti alla vaadanud Tänak otsustas seejärel koos Martin Järveojaga sõitu jätkata. „Kardaan või midagi on katki,“ kõlasid All Live eetris Tänaku sõnad.

Paraku pidid eestlased peagi taas tee äärde seisma jääma. Sedapuhku juba lõplikult. „See on auto all, see on kinni,“ sõnas Tänak sõites. „Midagi on kuum,“ vastas Järveoja.