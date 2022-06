Meeste kahevõistlus jääb ikkagi olümpiamängude kavva, naisi aga kampa ei võeta

Samal ajal teatas ROK, et naiste kahevõistlust 2026. aasta olümpiamängude kavva siiski ei võeta. Seega on kahevõistlus olümpiamängudel jätkuvalt ainus taliala, milles võistlevad ainult mehed, kirjutab Reuters.

ROK-i teatel arutleti pikalt, kas jätta meeste kahevõistlus olümpiamängude kavva, kuna tegemist on ainult üksikute riikide pärusmaaga ning viimasel kolmel olümpial on medalini jõudnud ainult nelja riigi sportlased. Lisaks on neil ka kõige kehvemad vaatajanumbrid. Kuna sportlased on aga alustanud juba plaanide tegemist 2026. aasta talimängudeks, siis otsustati kahevõistlus esialgu olümpiakavva jätta.