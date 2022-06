Ott Tänak ootamatust probleemist: pidin välja mõtlema, kuidas üldse jätkata

Tänaku Hyundai masinat tabasid probleemid juba päeva esimese katse alguses, kui tema auto käigukang ootamatult purunes. „Juba paari esimese kilomeetri peal see juhtus - äkitselt käigukang ei töötanud. Käike alla sain vahetada, üles mitte. Mul läks umbes kümmekond sekundit kaotsi, et välja mõelda, kuidas üldse jätkata,“ meenutas Tänak hoolduspausi eel WRC All Live eetris. „Kümne kilomeetri järel tuli käigukang üldse ära ning ma ei saanud enam käike ka alla vahetada.“ Tänak suutis siiski katse lõpuni tulla ning kaotas esimest aega näidanud Sebastien Loebile (M-Sport) 37 sekundit.

Kahe katse vahel otsustasid Tänak ja Martin Järveoja asendada käigukangi hoova rattavõtmega. Päeva teisel katsel aga ka see purunes ja nii tuli neil kolmanda katse eel uus rattavõti asemele panna. See pidas juba paremini vastu ning Tänak suutis päeva pikima katse (Kedong; 31,25 km) esimesel läbimisel suuremaid probleeme erinevalt mitmest konkurendist vältida. Ta sõitis välja teise aja, kaotades katse võitnud Kalle Rovanperäle 4,1 sekundit.

„Olen uhke, et üldse lõpuni jõudsin,“ jätkas eestlane. „Ma ei tea, mis seal pärast recce't juhtus, aga keegi on vist traktori või džiipidega teed üle sõitnud. Väga halvad olud. Tee on ülipehme, lisaks on põrkeraud kogu aeg liivas ehk nähtavust pole ja ei saa aru, kuhu minna. Lõigud on aeglased ja pehmes liivas ei saa kiirelt sõita.“