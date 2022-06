Mida veel? Ott Tänaku Hyundail murdus päeva avakatsel käigukang

Kui alguses sai kangist kinni hoides veel käike kuidagimoodi vahetada, siis ühel hetkel murdus see täielikult küljest ära.

„Ma ei olnud loomulikult õnnelik, kui seda nägin. Püüame leida viisi, kuidas see järgmisteks katseteks ära parandada. Meil on varuosi piisavalt kaasas ning paar ideed,“ rääkis All Live eetris Hyundai ajutine pealik Julien Moncet.