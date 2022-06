Endise maailmameistri sõnul on jutud 40-aastase Alonso väljapuksimisest täiesti kohatud

Kahekordne maailmameister Alonso sepistas möödunud nädalavahetusel suurüllatuse, kui lõpetas märgades oludes toimunud kvalifikatsiooni teise kohaga. Sõidus tekkisid hispaanlasel aga mootoriprobleemid ning lõpuks sai ta kirja alles üheksanda koha.

Rosberg rääkis Sky Sportsile antud intervjuus, et on vanameistri esitustest täielikult lummatud: „Ta on üks läbi aegade parimaid sõitjaid ja seda, mida ta praeguse autoga teha suudab, on lihtsalt imeline jälgida. Ocon (Alonso tiimikaaslane Esteban Ocon) on väga hea sõitja, aga Alonso oli temast Montrealis terve nädalavahetuse jooksul kordades kiirem. Ma olin meeskonnakaaslane Michael Schumacheriga, kes oli toona samuti üle 40 aasta vana ning tema puhul oli selgelt näha, et teatud olukordades ei suutnud ta vanusest tingitult enam uute olukordadega kohaneda. Alonsot on aga endiselt väga lahe vaadata.“

Sakslaselt sooviti teada saada ka seda, kas Alpine'il oleks targem Alonso asemel põhisõitjaks palgata hoopis möödunud hooaja F2-sarja meister, 21-aastane Oscar Piastri, kes täidab meeskonnas hetkel varusõitja ülesandeid. „Nad näevad oma silmaga, kui vingelt Alonso sõidab. Seega juttudel, justkui ta hoiaks noorsõitjate ees kohta kinni, pole mitte mingisugust alust. See, mida ta praegu teha suudab, on lihtsalt täiesti imeline ning kindlasti on ta ka Alpine'i väärtus omaette. Kui keegi peaks Piastrile ruumi tegema, siis on need teised sõitjad, mitte Alonso.“

Alonso hoiab hetkel MM-sarja tabelis 18 punktiga kümnendat positsiooni. Kuigi tema meeskonnakaaslasel on punkte 21 võrra enam, siis see tuleneb peamiselt Alonso rohkest ebaõnnest. Kvalifikatsioonides on suutnud Alonso viimasel kolmel korral Oconi edestada ning juhib omavahelist vastasseisu 6:3.