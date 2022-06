Kalev/Cramo esimene täiendus tuleb uue peatreeneri endisest koduklubist

KK Viimsi noortesüsteemi kasvandik Hugo Toom on viimased kaks hooaega pallinud Pärnu Sadama meeskonnas. 2020/2021 hooajal nimetati ta Paf Korvpalli Meistriliiga parimaks noormängijaks. Lisaks klubikorvpallile on Toom edukalt esindanud ka Eesti U18 ja U20 koondist.



Peatreener Heiko Rannula, kes juhendas mängijat ka Pärnus, kirjeldab Toomi järgmiselt: „Hugo on väga õige suhtumise ja tööeetikaga arenev mängumees. Eelmine hooaeg jäi vigastuse tõttu vahele, aga olen kindel, et hooaja alguseks on ta täielikult terve ja valmis. Hugol on omadused, mida mina meeskonnas vajan. Mitmekülgne mängija nii rünnakul kui kaitses ja saab oma rollist väljakul hästi aru.



Ootan Hugolt sammu edasi, olen tema arenguga hästi kursis ja tema tugevused ilma pallita mängus rünnakul, lauavõitluses ja kaitses on juba praegu korralikul tasemel, aga juurde on panna kõvasti. Sellised mitmekülgsed mängijad on minu silmis väga olulised.“



Toom ise ütleb klubivahetuse kohta järgmist: „Enda kolmandal hooajal meistriliigas, on mul väga hea meel teha oma karjääris järgmine samm edasi BC Kalev/Cramos. Pärast vigastuse tõttu vahele jäänud hooaega, on mul suur rõõm sõlmida kahe aastane leping, selgete eesmärkide ja vastastikuse usaldusega. Ootan põnevusega uut hooaega ja platsile naasmist.“