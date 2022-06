Eesti jalgpalli podcasti vedavad inglastest kaksikud: üritame teid võõrsil promoda ja siis tulevad Euroopas 1:6 kaotused. Piinlik!

„Meistriliiga tase pole väga hea, sest neli parimat on selgelt ülejäänud kuuest üle. Aga mured on mujal. Meil Inglismaal on kümnendal liigatasemel suurem publikuhuvi kui teil Premium liigas, staadionidki on samal tasemel. Ühest küljest on briti saartel rikas jalgpallikultuur, aga asi pole ainult selles. See pole okei, et kõik tiimid mängivad [hooaja alguses] Sportland Arenal, kus on ainult ühel küljel tribüün. Taristut pole ja linnapildis on null märki jalgpallist,“ vastab koos venna Nathaniga inglise keelset podcasti „Estonian Football Podcast“ vedav Reece küsimusele, mis on kõrvaltvaatajana suurimad maarjamaa vuti kitsaskohad.