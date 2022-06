IBU spordidirektor: Otepää tõestas MK-etapi korraldusega, et on MM-iks valmis

Kas Otepää on paberi peal MM-iks valmis? „Jah, kindlasti. Otepää tõestas eelmisel hooajal MK-etapi korraldusega, et nad on valmis,“ lausus Böhm ERR-ile .

„Jah, maailmameistrivõistlused on teine tase, aga me nägime, et siinsed korraldajad on võimekad ja motiveeritud. Tehnilisest küljest on siin kõik ette valmistatud ja valmis. Meil on ka teine kandidaat, keda me homme külastame. See on tihe võitlus kahe tugeva kandidaadi vahel.“