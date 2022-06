Endise konkurendi sõnul on Jüri Vips üks vähestest, kes pole tema suhtes rassistlike nalju teinud

„See, mida Jüri ütles, on loomulikult halb, aga isikliku kogemuse põhjal pole ta minu suhtes kunagi rassistlik olnud. Mind on korduvalt kutsutud enesetapu terroristiks, sest minu rahvuse ja religiooni kohta on lihtne mitmeid stereotüüpe leida,“ rääkis Pakistani juurtega Briti sõitja. „Nende aastate jooksul, mil olen Jüri tundnud, on ta olnud üks vähestest, kes pole minu üle nalja visanud. Ma tean millised rassistid on ja tema pole üks neist.“