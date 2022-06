OTSEBLOGI | Tänak võttis Keenia rallil esimese katsevõidu, Rovanperä liigub järjekordse võidu suunas

Keenia MM-ralli on jõudmas lõpusirgele. Pühapäeval on kavas kuus kiiruskatset kogupikkusega 82,70 km. Toyotal on viimase päeva eel nelikjuhtimine, Superrally süsteemis jätkav Ott Tänak (Hyundai) hoiab 11. kohta. Pühapäeva avakatse tühistati, kui Tänaku tiimikaaslane Oliver Solberg sõitis katse alguses liiva sisse nii sügavale kinni, et lõhkus veidi autot, ei saanud enam liikuma ja blokeeris seega teiste jaoks teed.