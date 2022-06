AMETLIK | Frank Liivak jätkab karjääri Iirimaa mulluses pronksitiimis

Levadia spordidirektor Tarmo Kink kommenteeris Liivaku üleminekut järgnevalt: „Asjad liikusid väga kiiresti. Frank helistas mulle, ma rääkisin juhtkonna ja treeneritega läbi. Arutasime natuke ja leidsime, et miks mitte anda talle võimalus – ma tean, et ta tahab veel välismaale proovima minna ja on selle igati ära teeninud.“

„Frangi roll oli väga suur meistritiitlis ja kõikides karikates, mis võitsime. Distsiplineeritud, aus, julge, alati sõbralik, naeratav, enesekindel poiss. Selline ta on ning ma loodan, et kui Frank peaks tahtma Eestisse tagasi tulla, on Levadia tema esimene valik,“ lisas Kink.

Oma aega Levadias meenutas Liivak vaid positiivsete sõnadega: „Kui ma Levadiasse tulin, oli plaan kõik võita ja nii ka läks – võitsime kõik ära. Tahan tänada südamest kogu Levadiat, staffi, kõiki, kes siin töötavad. Muidugi ka Viktor Levada on minu jaoks suurepärane inimene – mul on au, et olen sellise ülemuse all mänginud. Tänud ka klubile, et üleminek läks väga sujuvalt. Minu süda ikkagi tuksub Levadia verd – kõik see aeg on olnud väga positiivne ja kahju on selle raja pealt ära astuda, aga sellest väljakutsest, mis ees ootab, on ka raske ära öelda.“