VIDEO | Kas transsooline ujuja hävitab naiste spordi? Lia Thomas on ajanud spordimaailma kahte leeri

Spordibioloog Kristjan Pordi sõnul kannatavad piirangute puudumise korral kõige enam just tavapärase testosteroonitasemega naissportlased. „Inimene, kes on arenenud pigem meesterahvale iseloomulike tunnustega, omab tippspordis eeliseid,“ selgitab Port. „Kõige olulisem mõju on loomulikult see, mis meestele eelise annab, nende luud on tugevamad, neil on suurem keha, neil on suurem kopsumaht,“ räägib spordibioloog.



Port lisab, et keeruline olukord mõjub naissportlaste motivatsioonile halvasti. „Caster Semenya on selleks hea näide: kui tema finišeeris, siis järgmised ei mahtunud isegi sama ekraani peale. See ei ole õiglane,“ selgitab ta. „Paljud naisterahvad ka protesteerisid, et neil kaob igasugune isu isegi rasket trenni teha, kuna nad teavad, et võistlus ei tasu ennast ära.“