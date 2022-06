TWITTERIMÖLL | Vipsi skandaalne sõnavõtt lööb sotsiaalmeedias laineid: kes toetab eestlast, kes nõuab sõitja karistamist

Loe sellest pikemalt siit. Vipsi sõnavõtt ja Red Bulli töö juurest ajutiselt kõrvaldamine on jõudnud rahvusvahelisse meediasse. Juhtunut on teiste hulgas kajastanud Motorsport, Autosport ja BBC Sports. Ka Soome väljaanded Iltalehti ja Ilta-Sanomat on Vipsiga seotud skandaalist juba kirjutanud.