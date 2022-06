BLOGI | Rovanperä sõitis Keenia ralli testikatsel välja kiireima aja, Tänak oli tiimikaaslase järel kolmas

Hyundai sõitja Ott Tänaku sõnul on suur osa katsetest samad mis mullusel Safari rallil. „Enamik katseid on samad, osad lõiguti uued, mõni teises suunas. Paar katset on ka täiesti uutel teedel, mida me veel ei tea. Ilm võiks olla nagu tavaline Eesti suvi, aga seda näeb juba rallinädalal,“ sõnas ta intervjuus Betsafe'i portaalile.