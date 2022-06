DELFI FOTOD | Ülemiste keskuses esitleti Eesti autoralli ajaloo raamatut

Eesti autorallil on pikk ja väärikas ajalugu, kuid see on nagu hästi hoitud saladus, millest teavad vaid vähesed. Neli aastat tagasi hakkas tänavune WRC Rally Estonia võistluste juht Urmas Roosimaa ja tema meeskond kooseisus Indrek Rand, Madis Kers, Karli Pikk, Alar Hermanson ja Olaf Suuder omavahel vahetama Eesti autoralli ajaloo infot. Kuna teadmisi kogunes aina juurde, siis tekkis ühel hetkel küsimus, et kuidas seda kõige õigem talletada oleks rallihuviliste jaoks. 2021. aasta 10. jaanuaril trükkis Roosimaa arvutisse Eesti autoralli ajalugu kajastava raamatu esimesed read, mis päädis rohkem kui aasta hiljem trüki värske raamatu ilmumisega.