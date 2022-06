Eesti jalgpalliliidu ja Arte akadeemia kolmanda lennu lõpetas 24 mängijat

Jalgpalliakadeemia juhataja Marko Lelov väljendas kordaläinud õppeaasta üle rõõmu „Hea meel, et järjekordne lend on edukalt lõpetanud Arte Gümnaasiumi jalgpalliakadeemia ühe etapi. Meie koostöö Artega on sujunud väga hästi ning tahaksin tänada kogu koolipere usalduse eest. Õpilastele soovime edaspidiseks tuult tiibadesse ja edukat jalgpallikarjääri,“ sõnas Lelov.

Juba aastaid on toiminud jalgpalliliidu ja Arte Gümnaasiumi vaheline koostöö, kui keskkooliastmes on olnud võimalik õppida jalgpalliklassis. Neli aastat tagasi alanud koostööprojekt laiendas selle võimaluse ka 8.-9. klassi õpilastele. Jalgpalliakadeemias on noormängijatele tagatud kvaliteetsed treeningtingimused ning õppetöö, treeningud ja puhkus on optimaalselt jagatud. Akadeemia noormängijad esindavad õpingute vältel edasi oma koduklubisid, kellele jäävad ka mängijaõigused.