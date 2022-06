1946. aasta suvi, Moskva lennujaam. Heino Lipp ootas koos teiste NSV Liidu koondislastega lendu Oslosse Euroopa meistrivõistlustele. EM-ile ta paraku ei jõudnud. „Jaa, kogu aeg olin ikka mineja, istusime lennukisse ja siis öeldi ikka, et viisa muudkui tuleb ja tuleb… Ja lõpuks öeldi, et ei anta viisat. Tuligi lennukist maha tulla ja nii lõppeski esimene reis, ja see mõjutas ka kõiki teisi,“ meenutas Lipp 1990-ndate alguses vändatud tõsielufilmis „Heino Lipu lugu“.