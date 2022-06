Poodiumilt poodiumile ja vahele ka intriigid ehk Püha Lehma kirev ajalugu läbi aastakümnete

2004. aasta Ateena olümpiamängudelt võitis Jaanson 38-aastasena oma viiendatel suvemängudel lõpuks ka medali. Hõbedase autasu kaela saanud Jaanson oli seejärel valmis kolima suuremasse paati. Olulise tõuke selleks andsid seal samas Ateenas kahepaadil neljanda koha saanud Tõnu Endrekson ja Leonid Gulov ning andeka eessõudjana esile kerkinud Andrei Jämsä. 2005. aastal istuti ühte paati ja neljane ristiti Pühaks Lehmaks. Sama hüüdnimi on kasutusel siiani. Pea kaks kümnendit hiljem istub toonasest nelikust Endrekson jätkuvalt omal kohal. Ilmselt ei üllatuks keegi, kui praeguseks 43-aastane Endrekson sõuab ka kahe aasta pärast Pariisi olümpiamängudel.

Kuidas on neljapaadi teekond läbi aastate välja näinud? Kes on veel paadis istunud ja mida on üheskoos saavutatud?