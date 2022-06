OTSEBLOGI | Penaltist juhtima asunud Levadia jäi islandlaste vastu juba kaotusseisu

„Víkingur on väga heast klassist. Seda ei tasu vaadata, et neil ei ole euroedu olnud. Islandi liiga keskmine tase on väga hea ja võrreldes Eestiga on see nende suur eelis,“ tõdes kohtumise eel Levadia kaaspeatreener Vladimir Vassiljev. „Nad on väga agressiivne meeskond, kes pressib kõrgelt. Nad tahavad ka väga palliga mängida. Arvan siiski, et meie oleme nii 60 : 40 favoriidid, kuna meie kogemused Euroopas on suuremad. Üldiselt hindame mängu selliseks, et peame olema favoriidid ja oma palliga mängu peale suruma. Kui see õnnestub, siis peaksime võiduga tagasi tulema. Mängu võti on seal.“