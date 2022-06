Karsten Warholm usub, et suudab MMiks paraneda

Warholm sai vigastada juuni alguses Teemantliiga etapil Rabatis. Hetkeseisuga jääb MM-võistluste alguseni alla nelja nädala ning norralane on optimistlik.

„Kõik eeldused sinna minekuks on olemas,“ ütles Warholm VG-le. Ka tema treener Leif Olav Alnes kinnitas, et „lootused on head“.

„Prognoosid ütlevad, et see [MMile pääs] peaks olema võimalik. Aga see ripub siiski pisut õhus, see on ilmselge. Samuti oleks tore, kui inimesed paneksid mind oma õhtupalvustesse,“ sõnas Warholm.

Alnes lisas, et oluline on, et Warholm saaks täiskiirusel joosta enne, kui ta asub 16. juulil Eugene'i MMil stardijoonele.