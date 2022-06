Ryan Giggs pani Walesi peatreeneri ameti maha

Giggs kinnitas, et lahkub ametist just poolelioleva kohtuprotsessi tõttu. „Ma ei taha, et jätkuv huvi selle juhtumi vastu mõjutaks, destabiliseeriks või ohustaks rahvuskoondise MM-iks valmistumist. Olen kurb, et me ei saa seda teekonda koos jätkata, sest usun, et see erakordne seltskond teeb meie riigi uhkeks meie esimesel MM-il pärast 1958. aastat,“ sõnas 48-aastane Giggs pressiteate vahendusel.