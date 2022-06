Jelena Välbe: erioperatsioon on näidanud, kes on tegelikult meie sõber

„Selge on see, et me peame endas kogu aeg leidma jõudu, et mitte ainult leppida praeguse olukorraga, vaid ka mitte alla anda. Peame treenima, edasi liikuma ja mõtlema mõnele ees ootavale eesmärgile,“ rääkis Välbe Sports.ru-le antud usutluses.

„Aga olen kindel, et kõik sportlased valmistuvad võistlusteks, rahvusvahelise tasemega võistlusteks. Isegi kui seda ei juhtu sel aastal, siis järgmisel ikka. Ma ei usu, et meid pikkadeks aastateks kogu maailmast ära lõigatakse. Need sanktsioonid, nagu kõik sanktsioonid, on lask mitte ainult teise suunas, vaid ka iseenda pihta. Sellest ei saa keegi kasu,“ väitis Venemaa suusajuht.

Välbe sõnul on viimastel kuudel selgunud, kes on tegelikult Venemaa sõbrad ja kes on sõprust vaid teeselnud.

„Juba ainuüksi olukord erioperatsiooniga näitas palju: kuidas meisse tegelikult keegi suhtub. Kes meid armastab ja kes on siiras ning kes naeratab võltsilt, annab käe ja hoiab samal ajal selja taga teritatud nuga,“ ütles Välbe.