Kontaveiti uus treener: ka maailma teisel reketil on piisavalt arenemisruumi

„Pärast koostööd Emmaga [Raducanu] otsisin mängijat, kes oleks väga näljane ja kes tahab areneda, kel on hea võimalus suurtel turniiridel kaugele jõuda. Ja mulle tundus, et me sobiksime [Kontaveitiga] kokku,“ sõnas 45-aastane sakslane.

Beltz kiitis eestlanna mängu, kuid ütles, et ka maailma teisel reketil on veel arenemisruumi.

„Näiteks tema füüsiline seisund on kindlasti väga oluline selleks, et olla agressiivne mängija. Võib-olla ka võrgumängus punktide lõpetamine, ta võiks seda rohkem kasutada ja sellega harjuda. Serv ja tõrje on ka väga olulised, see on heade mängijate juhul väga tähtis, et nii serv kui tõrje oleksid väga teravad,“ lisas sakslane, kiites ühtlasi esimesi õnnestunud treeninguid Kontaveitiga.