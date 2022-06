Taas Eesti rekordi ujunud Kregor Zirk saavutas MMil 11. koha: emotsioonid on natuke segased

Zirk ütles pärast poolfinaalujumist Delfile ja Eesti Päevalehele, et hetkel on üsna vastuolulised tunded.

„Ütleme nii, et natuke segased emotsioonid on. Selle üle saab õnnelik olla, et viisin rekordi uude sekundisse ja ujumine ise oli iseenesest hea, aga eesmärk oli finaali saada ja see jäi kahjuks täitmata,“ sõnas 22-aastane ujuja.