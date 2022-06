Toomas Annuk: kõigile ei anta võimalust edukat asja alles hoida või tuksi keerata

Peatreeneri kogemus on Annukil varasemast olemas, enne Riera abiliseks hakkamist oli ta ise poolteist hooaega Rapla peatreener. Oma tööga sai ta hästi hakkama, mullu kevadel said Rapla mängijad ja treenerid kaela koduse liiga pronksmedalid. Eesti-Läti liigas saadi neljas koht. Ometigi tundis Annuk juba sel ajal, et sein on ees ja Rapla meeskonnast ei anna enam midagi välja pigistada. „11 aastat on ikkagi väga pikk aeg. Kindel on see, et Rapla jääb alatiseks minu südamesse,“ lausus ta.